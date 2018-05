Igal kevadel sünnipäeva lähenedes vaatan vastu samale probleemile – kus siis tänavu oma pidu pidada. Ma pole seda tüüpi, et paari sõbrannaga korra klaasid kokku lööks ja siis magama läheks. Kui sünnipäev, siis peame ikka korralikult.

Tänavu soovitati mul katsetada Tallinna Hipodroomi peoruume ning etteruttavalt võib öelda, et sellest sai üks minu kõige vägevamaid sünnipäevi läbi aegade.

Juba pinna broneerimisel sujus kõik imelihtsalt – inimene, kellega suhtlesin, oli kena ja vastutulelik ning reageeris minu kirjadele kiiresti. Tükk aega enne suurpäeva olin kõikidele küsimustele juba vastused saanud.

Hipodroomi ruumid on mõnusalt avarad. Peoruumis on pikk laud, mille taha mahub korraga istuma 30 inimest. Minu 25 külalist tundsid seal end eriti mõnusalt ja said laiutada. Olemas oli mikrofon, mis on supervariant karaokelembelistele tegelastele või siis vingete seltskonnamängude korraldamiseks. Muusika kuulamiseks on vaja vaid mälupulka ja telefoni, kõlarid ja muu tehnika on peopaigas juba olemas. Sealjuures ilma lisatasuta.

Tagapool asub ka niinimetatud lounge (sauna eesruum), kus on hea väiksemas seltskonnas ja vaiksemas ringis jutustada. Samuti saab kasutada sauna.

Kevadisel ajal (nagu minu sünnipäeval maikuus) on eriti mõnus head ilma naudelda terrassil. Meie korraldasime seal näiteks beerpongi võistluse. Istudes terrassil ja vesipiipu imedes mõtlesin, mis siis, kui oleks korraldanud sünnipäeva mõnes vanalinna umbses baaris. See oleks palju igavam olnud.

Kuna rahvast oli palju, võis esialgu tekkida mure, mida arvavad naabrid. Aga ei, muretsemiseks polnud põhjust – naabreid ju pole! Niisiis võisime nii häälekad olla kui ise tahtsime!

Olen varasemalt nii mõnigi kord sattunud sünnipäeva pidama kohas, kus tuleb ruumid ära anda kell kaks öösel või veel hullem, südaööl. Siis on vaja hakata mõtlema, et kuhu edasi ja kipub ikka nii juhtuma, et seltskond laguneb. Hipodroomil sai pidutseda kuni kella viieni! Fenomenaalne!

Vaata täpsemalt SIIT!