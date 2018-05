Pole ühtegi toitu ega trenni, mis aitaks sul kiiresti ülekaalust ja keharasvast vabaneda. Ometigi on see võimalik, kui sul on kannatust ja natuke nippe, mis sind aitavad. Portaal Womens Health toob välja üheksa soovitust, mis aitavad kiiremini sul jõuda kaalu ja toonuseni, mida ammu ihkad! 1. Tee kardiotrenni!

Sõida rattaga, jookse, hüppa hüppenööriga. Oluline on, et keha põletaks kaloreid.

2. Ületa mõni mägi Matka, kõnni või jookse tõusudel. 3. Keskendu lihastele Kui eelmised kaks soovitust aitavad rasvast vabaneda, siis tegelikult tahaksime ju ka toonuses olla, mistõttu on oluline treenida ka lihaseid. Kükid, venitused - kõik ikka selle nimel, et lisaks kadunud ülekaalule ka toonus tuleks. 4. Keha vajab õiget kütust Ära loobu päeva esimesest söögist, sest see paneb su ainevahetuse tööle. Vaata ja vali, mida suhu paned. 5. Snäkid aitavad Kui sööd sagedamini, siis aitab see sul hoida näljatunnet endast eemale. See on aga abiks, et su toidulauale ei jõuaks rämpstoit. Oluline, et snäkkide kalorsus oleks alla 150 kalori. 6. Pane kõik kirja Mida sõid, kui palju, kunas jne. 7. Joo rohkem vett Vali alati joogiks vesi, mitte mahl, limonaad. 8. Maga Hea uni hoiab sind õigel teel ja energilisena. Kui magad vähe ja halvasti, siis haarad tõenäolisemalt mõne toidu, mida üritad muidu vältida. Samuti pole sul kehva une järel mingit õhinat trenni teha. 9. Arvesta pärilikkusega