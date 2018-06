„Kui jätta kõrvale suurenenud tähelepanu, siis on Noortebändi konkursi võit andnud meile tööd, eneseanalüüsi ja palju mõtteainet,“ loetleb mulluse Noortebändi võitjapundi liige Rainer Ild. Ansambel Rainer Ild koosneb kahest humoorikast ja ambitsioonikast noormehest, Rainer Ildist (27) ja Sven Seinperest (23), kes loovad välisest lõbususest hoolimata sügavat ja kohati melanhoolse alatooniga elektroonilist muusikat.

Mullu utsitas Rainerit Noortebändi võistlusest osa võtma hea sõber Rasmus Randla, kes on bändi graafiliste disainilahenduste autor. Tollal musitseeris Rainer üksi. Tal oli seljataga häälepaelte haigus, mistõttu polnud ta pool aasta laulda saanud. „Rasmus oli aga väga järjepidev ja ütles, et pangu ma midagi kokku ja saatku teele.“

Lugu „I'm OK“, mis konkursi korraldajatele lõpuks saadeti, pääses võistlusele. Samal ajal liitus bändiga ka Raineri trummarist korterikaaslane Sven Seinpere. Järgnevad nädalad olid tööd täis. „Meil oli kaks kuud aega, et hakata bändi looma. Pidime lühikese aja jooksul tegema proove ja uut muusikat, et üleüldse aru saada, kes ja kuidas me oleme,“ räägib Sven.

Korterinaabritest bändikaaslasteks