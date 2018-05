Roberto perekond leidis hommikul postkastist kaks piletit Pavarotti kontserdile. Ümbrikus oli kiri: "Arva ära, kes saatis?"

Peale kontserti koju jõudnud avastasid Roberto ja tema naine, et vargad on korteri tühjaks teinud. Kapi uksele oli knopkaga kinnitatud kiri: "Said aru, kes saatis!"