Täna, 25. mail 1977 ilmus nüüdseks ikooniliseks saanud George Lucase ulmefilm „Star Wars“, mis pani aluse filmiajaloo ühele tuntuimale saagale. Selle puhul heidame pilgu minevikku ning toome teieni 5 huvitavat fakti, mida te varem ei pruukinud teada!

1. Seeria kronoloogiliselt neljandas osas, ehk filmis „A New Hope“ aset leidnud prügikonteineri stseen leidis aset päris rämpsu keskel. See tõi kaasa aga mitu veidrat vaheseika. Esmalt hoidis Luke Skywalkerit kehastanud Mark Hamill enda hinge nii kaua kinni, et tema silmas lõhkes veresoon, mille tulemusena pidi ta edasistes kaadrites kaamera poole küljega olema. Chewbacca kostüüm aga omandas terve ülejäänud filmimise ajaks rõveda haisu.

2. Ikoonilise karvapalli Chewbacca inspiratsiooniks oli George Lucase koer. Mullu avaldas Lucas, et Chewbacca sünnile aitas kaasa temaga alati autos kõrvalistmel kaasa sõitnud hiiglaslik Alaska malamuut, kel nimeks Indiana.