Briti poplegendi Peter Gabrieli abikaasale öeldi, et tema melonisuurused kasvajad on ravimatud. Kuid endine Genesise täht leidis internetist info uudse tüvirakuteraapia kohta, mis tema naise üheainsa seansiga terveks ravis. Peteri (68) abikaasal Meabhil (47) diagnoositi Briti lehe The Telegraph teatel poolteist aastat tagasi mitte-Hodgkini lümfoom. Rängale kemoteraapiale vaatamata pidi vaene naine taluma melonisuuruseid kasvajaid, mis arstide sõnul olid ravimatud. Ent pere sattus internetis meeleheitlikult ravivõimalusi otsides CAR T-raku teraapia nimelise uudse ravimooduse peale, millega tegelevad teadlased William ja Vincent Li. Nad tervendasid Meabhi üheainsa seansiga.

"Te päästsite mu armastatud naise," tänas Gabriel Vatikanis rahvusvahelisel vähikonverentsil meedikuid. Muusikalegend manitses teisi vähihaigeid mitte lootust kaotama. "Hoidke siht silme ees, hankige parimat nõu ja uskuge enesesse. Ärge laske kellelgi öelda: "Me ei saa teie heaks midagi teha." Ärge arvake, et see on lõpp."

Abikaasa imeväärne ravimine inspireeris Peterit looma iTunesi stiilis platvormi The Tap, mis võimaldab arstil patsiendi seisundit jälgida, ilma et too peaks kodust lahkuma.