Kui naine üritab rasestuda, siis näib ooteaeg alati väga pikk. Polegi lihtne tabada seda õiget aega, millal on ovulatsioon, millal peaks seksima. Ja sellele järgneb veel pikem ootus - kas õnnestus...

Kui naine ka rasestus, siis on veel periood, mil rasedustestiga seda kindlaks ei tee, kirjutab prevention.com.

Ometigi on mõistetav, et iga naine tahaks sellest võimalikult varakult teada saada. Iga naine on küll erinev, kuid on teatud märgid, mis võivad viidata, et naine on rasestunud.