Äsja tervise- ja tööministriks saanud Riina Sikkut rääkis Eesti Päevalehele, et suitsetajatelt ja ülekaalulistelt tervishoiuks rohkem raha nõuda on ebaeetiline.

Minister tõi välja, et kui inimene on olnud 20 aastat järjest ülekaaluline, siis kuidas saaks me teda suuremate maksude või tema ravikulude mittekatmisega karistada.

"Terviseõpetus, mida ta koolis sai, võib-olla ei andnud õiget infot toitumise kohta, võib-olla ta on olnud madalapalgaline? Praegu öelda, et katke ravikulu ise või panustage suuremas mahus, on minu meelest ebaõiglane," avaldas Sikkut ning lisas, et oma pärilikkusest ja soodumustest ei saa inimene nagunii kõrvale hiilida. Seega peaks ministri meelest kujundama sellist keskkonda, kus inimesed saavad teha tervislikke valikuid - nii ei olegi vaja kedagi premeerida ega karistada.

