Raseerimine ja vahatamine on naiste seas populaarsed, mistõttu võib igat meest oodata naisega vahekorda astudes üllatus. Kas naine eelistab naturaalset välimust või siledat ja paljast?! Millised on mehe ootused?

Õige või vale, aga paljud naised arvestavad oma häbemekarvu kujundades ka sellega, mida nende kallim asjast arvab, kirjutab The Sun.

Viimane uurimus paljastab, et kaks kolmandikku meestest eelistab, et naistel seal all ikka mõni karvake kah oleks.