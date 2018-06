Kui plaanid sel suvel käia Saaremaal või Hiiumaal, siis tasub sinnapoole suundudes plaani võtta ka suuruselt kolmanda saare Muhu külastus.

Muhu saare kohta öeldakse, et seal aeg puhkab. Tõsi ta on, sest suurepärast pelgupaika linnakärast pakuvad ehe külamiljöö, sajandeid vanad palkmajad ning muhe muhu kultuur. Muide, vahva on ka muhu omapärane huumor, millest igaüks ei pruugi isegi aru saada.

Kuna vahemaad erinevate vaatamisväärsuste vahel pole suured, on seal ideaalne liikuda jalgrataste, hobuste või paatidega.

Kui Muhu saarele tulla, siis tasub mekkida ka head saaresööki – just seda pakub saare südames asuv restoran Muhu Resto Koost. Oma parimate palade hulka nimetab Koost kohalike kalurite püütud kala, saarelt pärit lammast ja Saare looduses kasvanud ulukite liha. Mekkida saab ka kohalikke köögivilju, värskeid ürte, salateid ja puuvilju.

Muhu Resto asub ajaloolises meierei hoones ning mööbel on valmistatud inspireerituna vanast Muhu talu mööblist. Seintel on eksponeeritud kohalike käsitöömeistrite rahvuslike mustritega tekid ja ajalooliste sündmustega pildid.