Euroopa Liidus sureb tänavu vähktõve tagajärjel ligi 1,3 miljonit inimest, leidsid hiljuti Itaalia ja Šveitsi teadlased, kes uurisid selle riikidest saadud andmeid. Euroopa Parlament soovib olukorda muuta ning seab eesmärgiks jõuda 20 aasta pärast nii kaugele, et Euroopas ei sure enam keegi vähki, vahendab tagesschau.de.

„Vähk on miski, mis puudutab paljusid. On ju peaaegu kõigil sõber või perekonnaliige, kes põeb vähki või on juba sellesse surnud,“ ütles Euroopa Parlamendi liige ja arst Peter Liese Saksamaalt. Seetõttu teeb Euroopa Rahvapartei europarlamendis ettepaneku kahekordistada vähiuuringuteks eraldatavat raha. Täpsemalt soovitakse sel eesmärgil eraldada kuni 2024. aastani 400 miljonit eurot.

Eeskujuks on võitlus aidsiga. Kui 1980. aastatel olid aidsihaiged sageli surmale määratud, siis 20 aastat hiljem olid juba ravimid, mis lubavad inimestel rahulikult HI-viirusega edasi elada. Teadlased usuvad, et sarnane areng on võimalik ka vähi puhul. Selleks tuleb vaid teadusele rohkem raha eraldada, et leida tõhusad medikamendid ja mõjuv teraapia.