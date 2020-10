TAAVI RÕIVAS LAHKUB: kuhu on jõudnud kunagised oravapartei suurimad tulevikulootused?

2018. aasta aprillis teatas toonane riigikogulane Remo Holsmer, et jätab töö Toompeal ning asub Cramo Estonia AS-i juhatuse liikme ja arendusdirektorina. Holsmer astus erakonda 2000. aastal ning oli aastate jooksul Tallinna abilinnapea, Kristiine linnaosavanem ja ka peaminister Andrus Ansipi nõunik. Alates aasta alguses on Holsmer Cramo Estonia tegevjuht.

Remo Holsmer. Foto: Tiina Kõrtsini

Arto Aas kulges aastaid stabiilselt erakonna juhtliikmete seas. Ta on populaarne kuju, eriti erakonnaliikmete seas. Valimistel on ta olnud keskmiselt edukas, kuid erakonna sees hinnati nii kõrgelt, et ta saadeti 2019. aastal läbirääkimistele teiste parteidega, kui oli selgunud, et Reformierakond on riigikogu valimised võitnud. Vaid loetud kuud pärast valimisvõitu teatas Aas, et keerab poliitikale selja ja hakkab toimetama Tööandjate Keskliidu juhina.