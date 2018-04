Kõhutuul ei pruugi alati väljudes tekitada heli või eritada ebameeldivat lõhna. Enamasti on see siiski pigem ebameeldiv ja häiriv. Millest võiks olla abi?

Tegu on liigse gaasiga, millest meie keha peeretades vabaneb, kirjutab The Sun. Keskmiselt juhtub see viis kuni 15 korda päevas.

Kui sind juba häirib kõhutuulega hädas olev abikaasa, siis on õige hetk tegudele asuda ja sekkuda.