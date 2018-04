Täna kuulutati välja Eesti parima toiduaine 2018 võidutoode, milleks osutusid külmsuitsu-klaarsäga viilud õlis Harjumaa ettevõttelt M.V.Wool.

"Eesti parim toiduaine 2018 tuleb ettevõttest, mis omab erinevaid sertifikaate, mis aitavad kaasa toodete tootmisele ja müügile, ettevõte on Eestis omas kategoorias juhtival positsioonil," iseloomustas Toiduliidu juht Sirje Potisepp parima toote loonud firmat.

"Toode on pakendatud lihtsalt avatavasse pakendisse. Seda võib kasutada ka külma eelroana või võileivakattena. Toorainet looduses ei esine, seda kasvatatakse ainult looduslikes tingimustes. Toode on luuvaba," kirjeldas ta enne auhinna kätteandmist ka parimaks tunnistatud toitu.

Sirje Potisepa sõnul üllatas hindamiskomisjoni liikmeid ennekõike haruldase kala erakordselt hõrk maitse ning asjaolu, et M.V.Wool on selle tootega toonud Eesti poelettidele täiesti uue kalaliigi.

„Klaarsäga on väga haruldane kala – tegu on Hollandi kalakasvatusest pärineva angersäga ja vundu ristamisel aretatud liigiga, mida ei esine looduses. Seda meeldiva maitsega luuvaba kala sobib nautida nii võileivakatte kui ka eraldiseisva hõrgu eelroana ning kindlasti peaksid seda kala proovima need tarbijad, kes on tavaliselt valge kala kõrvalmaitse hirmust ära põlanud,“ kinnitas Potisepp.