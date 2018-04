HIV-ravi on meil tasemel, aga kuidas pärast diagnoosi elus hakkama saada? „Minu jaoks ju õudus alles algas,” ütleb Martin mitte haiguse või ravi, vaid HIV-positiivsena elama hakkamise kohta.

Martin rääkis Eesti Päevalehele, et diagnoosist teada saades lagunes ta elu päevapealt. "Mu tollane naisterahvas, kes on ka mu lapse ema, hakkas minuga sellesamuse tegemist kartma ja suhe lõppes," tunnistas Martin ning lisas, et uue pere loomine on osutunud keeruliseks. Martin märkis, et kõik see tõi kaasa üsna mustad mõtted, kuid täna püüab ta tulevikku siiski helgemates toonides näha.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.