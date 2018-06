Oma kihelkonna seelikutriibu toonid pakuvad silmailu, sooja tunnet ning loovad kujunduses ühtse läbiva joone. Sellel aastal on „Teeme ära“ talgukevad Eesti juubelisünnipäeva ning kultuuripärandi hõnguline, kutsudes kõiki inimesi ja organisatsioone tegema kingitust Eestile ning värvima üheskoos Eesti juubeliaasta puhul enda kihelkonna värvidesse.

Värvimiseks sobivad kõikvõimalikud mööbliesemed ja sisustuselemendid nagu näiteks kummutid, kapid, toolid, nagid, pildiraamid, ukse- ja põrandaliistud või ka suuremad pinnad, näiteks seinad, laed, põrandad, uksed jne. Värvitriipe võib kanda ka üksnes ühele detailile, näiteks kummutisahtlitele, lauaplaadile, toolipõhjale või voodiotsale. Triibud on vahvad ja efektsed nii lastetoas, köögis, esikus kui ka magamistoas. Lase oma fantaasial lennata!

Välispindade värvimisel on samuti võimalusi lõputult: võõpa kihelkonna värvidesse näiteks välisuks, aiapostid, lillekastid või pisut väsinud moega aiamööbel.

Koeru kihelkonnatriibuliseks renoveeritud aiatool

Pildil olev Koeru kihelkonna triipudes aiatool on värvitud Vivacolor Universal Akva värviga. Vaata värvimise videot ja leia rohkem ideid värvimiseks siit.

Kuidas leida õiged värvid?

Oma kodukohavärvide leidmiseks tee kindlaks, millises kihelkonnas elad ning tutvu raamatuga „Eesti kihelkondade värvid“, kuhu on Eesti Rahva Muuseumi kogudest valitud kõikide Eesti kihelkondade seelikute mustrid, millel on määratud ka Vivacolori ja Tikkurila värvide toonikoodid.

Toonikoodid on valitud sedavõrd lähedased algsele seelikutoonile, kuivõrd värvikaart seda võimaldab. Raamatut on võimalik lehitseda ka veebis ja Bauhofi kauplustes üle Eesti, kus saab kohapeal inspiratsiooni ammutada ja tutvuda Vivacolori Villa Akva juubelivärvi eriväljapanekuga.

Õigete värvide leidmiseks soovitame konsulteerida Bauhofi värviboksi töötajatega.

Kuidas teha algust triipude värvimisega?

Värvitoonide valimine

Vaata kindlasti värvilehviku tooninäidist samasuguses valguses nagu on kohas, kus plaanid midagi värvida, sest valgus mõjutab värvitooni. Näiteks hämarama valgusega ruumis tundub toon tumedam, samuti on see erinev kunstvalguse ja loomuliku valguse käes. Kui kahtled värvitooni sobivuses, siis lase toonida väike purk värvi ja võõpa sellega umbes ruutmeetrisuurune pind üle. Õige värvitoon tuleb välja alles pärast kuivamist. Purgis olev toon on alati heledam kui lõpptulemus. Tunnetust mõjutavad veel teised toonid antud värvitooni kõrval. Näiteks roheline kollase kõrval tundub teistsugune kui lilla kõrval. Samuti mõjutavad tajutavat värvitooni mööbel ja sisustus.

Värvikulu arvutamine

Kui oled otsustanud, millised triibud pinnale värvida, siis saad umbkaudselt arvutada iga tooni värvikulu. Suurema pinna puhul on see veidi lihtsam, kuid väikese puhul tuleb ilmselt osta igat tooni võimalikult väike purk, sest värvikulu on tõesti väike.

Üldine reegel: värvitava triibu kõrgus x laius x triipude arv = pindala ruutmeetrites.

Värvikulu ruutmeetri kohta ühekordsel värvimisel on toodud värvipurgi pakendil. Kulu sõltub ka aluspinnast.

Pinna ettevalmistamine

Vivacolori värvispetsialistid soovitavad esmalt üle vaadata värvitava pinna seisukorra ning planeerida eeltööd. Mõtle läbi, kas pinda on vaja enne puhastada, pesta, immutada, pahteldada, lihvida, kruntida vms. Vana eseme puhul võib eeltöö võtta rohkemgi aega kui värvimine ise, nii et värvimist peaks pikemalt ette planeerima. Välitingimustes värvimisel on kindlasti vaja arvestada ilmastikutingimustega.

Triipude värvimine

- Esmalt tee täpne plaan, kuidas soovid triipe esemele kanda. Püstitriibud muudavad pinna kitsamaks ja kõrgemaks, horisontaalsed aga laiemaks.

- Märgi triibukohad pinnale maalriteibiga või hariliku pliiatsiga, alustades pinna keskelt ja liikudes äärte poole. Kui teed vaba käega suuremale pinnale triipe, siis on hea enne märkida ära triibu alumine ja ülemine ots ning võib-olla ka keskkoht, et triibud viltu ei jookseks.

- Võta abiks mõõdulint, lood ja vajadusel ka sõber, sest mitmekesi on seda palju tõhusam teha. Juhul kui kasutad maalriteipi triipude märkimiseks ja triibutoone on palju, siis tuleb varuda päris palju teipi. Neid on eri laiustega, nii et kui leiad sama laiusega teibi nagu plaanitud triip, siis see kindlasti lihtsustab tööd.

- Jälgi, et teip saaks korralikult ja sirgelt vastu pinda surutud, muidu läheb värv teibi alla.

- Kui kasutad teipi, siis võid triibud pinnale kanda pintsli või rulliga.

- Vaba käega pintsliga maalides on suur vahe selles, millist pintslit kasutada. Väga peenikeste triipude puhul läheb vaja lisaks ka maalimispintsleid.

- Kõrvuti olevaid triipe ei saa järjest värvida, sest värsked värvitõmbed võivad seguneda. Seega värvi need üle ühe triibu ja nii, et kõrval olev triip on juba kuivanud või veel värvimata.

Triibukohtade märkimine maalriteibiga, Reigi kihelkond

Pildil on näha mänguasjakasti värvimine Reigi kihelkonnatriipudesse. Mänguasjakast on värvitud Vivacolor Furniture 30 mööblivärviga. Juhiseid värvimiseks saad vaadata videost siin.

Esmalt värvi esimesed triibud ära, lase kuivada ja seejärel värvi sama triip teist korda. Alles siis võta teip ära. NB! Lase varem värvitud triipudel korralikult kuivada, enne kui paned maalriteibi juba värvitud triipude peale. Liiga vara pandud teip võib värvitud koha lahti tõmmata. Teine äärmus on see, et teip jäetakse liiga kauaks pinnale, nii et teibijääke ei saa enam sealt ära.

HEA NIPP: värvimist lihtsustab see, kui võtta kasutusele sama palju pintsleid, kui on värvitoone. Siis ei pea pintsleid alatasa pesema teise tooni värvimiseks. Tark oleks ka ühekorraga ära värvida kõik triibud, mis on sama tooni ja alles seejärel võtta ette teised toonid.

Vahvad ja efektsed triibud lastetoas (Foto: Tikkurila AS)

Teeme üheskoos end ümbritseva keskkonna puhtamaks ning rõõmsamaks, kasutades selleks enda kodukihelkonna värve. Kutsume kõiki üles osalema igakevadisel Teeme Ära talgupäeval, mis toimub 5. mail üle Eesti. Loomulikult võid värvimise plaani võtta ka suvepuhkuse ajal.

Kihelkonnavärvid on EV100 algatatud koostööprojekt, kus löövad kaasa: Vivacolor, Bauhof, Omniva, Teeme ära ning EV100.

