Portaal Bright Side toob ära kuus ilunippi, mida järgides me oma keha talveunest raputame ja tulevasteks kuudeks särama lööme!

Suvi pole enam kaugel, mistõttu peame peagi paljastama palju rohkem oma ihust, kui senini teinud oleme. On tulnud aeg oma ihu suvisteks ilmadeks ja tegudeks valmis seada!

Talv on oma jälje juba jätnud, mistõttu vajab nüüd näonahk turgutamist ja õrna hoolitsust. Unusta karmid koorimised - paku näole pigem niisutavat ja toitvat hoolitsust.

2. Keha vajab turgutamist

Nahk on kuiv, mistõttu vajaks ka su keha niisutamist ja hooldust.

3. Intiimpiirkond

Kõige odavam ja lihtsam on raseerida, kuid oma valiku teeb igaüks ise. Varsti saab ujuma ja päevitama!

4. Kaenlaalused

Karvad vajavad eemaldamist, kuid lisaks sellele võid olla ka hädas liiga tumedaks muutunud kaenlaalustega.

Abi võid saada sellest segust:

2 teelusikat kurkumipulbrit

1 teelusikas söögisoodat

3 teelusikat mett

sidrunimahl või laimi oma - poolest viljast peaks piisama

Kokku segatuna tuleks see kanda eelnevalt puhastatud kaenlaalustele, et see sinna 20 minutiks jätta. Seejärel pesta ja nahk niisutada.

5. Kõht lamedaks

Pingutada tasub, et enesetunne oleks parem. Parimaks harjutuseks peetakse selili lamades jalgade tõstmist. Kuid mitte niisama, vaid jalgade vahele võiks võtta ühe suure palli, mida pead siis suutma ka õhu hoida. Hoia asendit ja korda 10-12 korda.

6. Dieet