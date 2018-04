Sünd on tõeline ime, mis toob endaga valu, vaeva ja hindamatu kingituse. Iga lapse sünd on tema vanemate jaoks kõige olulisem, kuid ometigi oskame inimestena hinnata ka teiste emotsioone ja kogemusi. Lapse sünnis on lihtsalt midagi niivõrd võimsat...

The Sun avaldab fotod erinevate perede sünnitustest, mis on hinnatud nii vägevate ja võimsatena, et neid on suisa auhinnatud.

Ja need fotod tõesti mõjutavad ka nende vaatajat. Toogu need siis meenutusi enda laste sündimisest või mitte, aga neid toorelt ausaid tundeid mõistab igaüks!

