Vananemine saab süütu ja esiti märkamatu alguse. Esiti märkad ehk, et tooted on saanud justkui uue ja väiksema kirjaga teksti, mida sa enam hästi ei näe, kuid siis vajad peagi juba prille. See kõik on aga alles algus, kui hakkad lähenema menopausile.

Portaal Prevention toob välja kaheksa muutust, mis tabab naisi pärast 40.eluaastat. Kõik ei ole ehk meeldivad, aga igale murele on lahendus.

1. Unustad pidevalt midagi ära