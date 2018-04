Oled kindlasti kuulnud väljendit, et õigest ajastamisest sõltub palju. See kehtib ka ülekaalust vabanemise puhul. Võid endale õnne soovida, sest just praegu on parim aeg oma keha käsile võtta!

Soojemad ilmad lubavad kergemat toitu ja rohkem liikumist, mistõttu on parim aeg elustiili ja harjumuste muutmiseks, soovitab portaal Health.com.

5 põhjust, miks just praegu on parim aeg kaalukaotuseks!