Titanic põrkab kokku jäämäega ja hakkab aeglaselt vee alla vajuma. Kapten käsib reisijatel dekile koguneda:

"Daamid ja härrad, mul on teile teatada kaks uudist - üks hea ja teine halb. Kumba soovite esimeseks kuulda?"

"Halba!" hüüab keegi rahva seast.

"On selgunud tõsiasi, et kõigile reisijatele ei jätku päästeveste ega kohti päästepaadis, laev upub aga kümne minuti jooksul."

"Ja mis see hea uudis oli?"

"Me saame selle eest 11 Oscarit!"