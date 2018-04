Diabeet mõjutab miljoneid inimesi maailmas. Enne diabeedi diagnoosimist on periood, mida kutsutakse eeldiabeediks. Sel ajal on su veresuhkur küll kõrge, kuid mitte piisavalt, et meditsiiniliselt oleks sul veel diabeet. Kuidas seda haigust vältida saaks?

Kuidas vähendada tõenäosust, et võiksid haigestuda diabeeti? Kaheksa head soovitust jagab Mirror.co.uk.

Kaheksa soovitust