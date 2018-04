Austraalia teadlased tunnevad muret Aafrikast pärit lihasööja haavandtõve leviku pärast riigis.

Muidu Lääne- ja Kesk-Aafrikas esinev ning Buruli haavandi nime kandev nakkushaigus on mitmes Austraalia osas viimastel aastatel lausa plahvatuslikult levinud. Iseäranis palju juhtumeid on diagnoositud Victoria osariigis.

Australia's localised flesh-eating bug outbreak, the Buruli ulcer, needs urgent research, and has exposed a major gap in scientific knowledge https://t.co/MVFcA50z1u #UnimelbPursuit @UniMelbMDHS @TheRMH pic.twitter.com/jGeXfUOl9q — University of Melbourne (@unimelb) April 15, 2018

Esmaspäeval väljaandes Medical Journal of Australia ilmunud uurimuses nimetavad teadlased haavandtõve levimist lausa epideemiaks ja toonitavad, et see nõuab teadlastelt kiiret reageeringut.

Uurimuse teatel teatati Victorias 2016. aastal 182 uuest juhtumist. "Tõus oli 72%. Kuid see arv kahvatus edasise 51%-se kasvu kõrval 2016. aasta novembrist järgmise aasta sama kuuni."

Pole teada, kuidas haigus inimeselt inimesele üle kandub. Enamikku Aafrika haigusjuhtumeid seostatakse soode ning teiste vesiste keskkondade lähedal elamisega. Kuid Austraalia juhtumite puhul kahtlustatakse nakkuse levitamises sääski ja possumeid.