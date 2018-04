The Sun toob välja viis märki, mis viitavad, et oled emotsionaalselt liiga väsinud.

Väsimus on üks varajasemaid märke, et oled teel läbipõlemise suunas.

2. Pidev muretsemine

Kui tunned pidevalt ärevust, muretsed ja oled närviline, siis on need kindlad märgid, et midagi on valesti.

3. Sage unustamine

Kui oled väsinud ja muretsed, siis ongi loomulik jätk, et hakkad olulisi asju unustama. See viitab, et su keha ja vaim pingutavad nii meeletult, et ei suuda enam normaalselt toimida. Stress ja ülepinge viivad läbipõlemiseni.

4. Valud rinnus ja peavalud

Läbipõlemine ei puuduta ainult su vaimset tervist, vaid ka su füüsist. Kõik see nõrgestab su organismi, mistõttu muutud ka viirustele ja haigustele palju vastuvõtlikumaks.

5. Eraldatus