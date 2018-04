Ida-Viru Keskhaigla aktiivravi hoone ehitustöödesse investeeritakse järgmise nelja aasta jooksul 15 miljonit eurot, lepiti kokku reedel lõppenud riigi eelarvestrateegia (RESi) läbirääkimistel.

“Mul on tõeliselt hea meel, et kauaoodatud Ida-Virumaa keskhaigla rekonstrueerimise viimane etapp saab riigi ja haigla koostöös lõpuks tehtud,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. “Olen alati öelnud, et Ida-Virumaa vajab riigilt erilist tähelepanu ja täiendavat arengutuge. Otsus toetada haigla ehitust on reaalne samm selle kinnituseks.”

Ida-Viru Keskhaiglas jätkatakse aastatel 2019-2021 aktiivravi hoone teise ehitusetapi ja olemasoleva hoone renoveerimisega, et tagada kvaliteetse ravi kättesaadavus piirkonnas. Eelmisel aastal eraldas riik 0,8 miljonit eurot teise etapi projekteerimistöödeks. Esimese etapi ehitustööd lõpetati 2013. aastal.