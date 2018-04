„Puder pole ainult moosi- või võisilmaga kiire hommikusöök, vaid sobib suurepäraselt ka lõuna- ja õhtueineks,“ kinnitab toidublogija ja kümne kokaraamatu autor Mari-Liis Ilover.

„Lihtne puder on nagu tühi lõuend, millele saab järjest uusi maitseid maalida,“ ütleb Mari-Liis. Lusikatäiehaaval täidab ta lõuendit ka oma äsja ilmunud raamatus „Puder. Trendikad ja tervislikud kausitäied igaks toidukorraks”.

Tema enda peres täidab hommikuti samasugust taustarolli vana hea kaerahelbepuder. „Kaerahelbed on universaalsed ja sobivad tõepoolest igat masti putrudesse. Nii et kui kõhklete – valige kaerahelbed! Mina keedan meie pere hommikust kaerahelbeputru nii: esmalt valmistan veest, kaerahelvestest ja sutsust soolast ülilihtsa ja – olgem ausad – esialgu üsna maitsetu pudru. Pool sellest tõstan ära, see on „suurte puder”. Ülejäänule lisan piima, mõnikord ka veidi suhkrut ja keedan veel kord läbi. Lõpuks segan sisse supilusikatäie võid.