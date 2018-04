Põlvamaal Leevakul elavad keskealised Svetlana ja Marina on mõlemad oma abikaasad maha matnud. Svetal on küüned ilusti värvitud, kuigi lesk nendib muiates, et ega külas väga ole tugevama soo esindajaid, kellele nendega muljet avaldada.

Nagu TAI ülevaatest selgub, kimbutavad Lõuna-Eesti elanikke teiste piirkondadega võrreldes suurem vaesus, kehv toitumine, ülekaal, alkoholi liigtarvitamine ja madal enesehinnang. Ülevaate leitakse, et Lõuna-Eesti kehvad näitajad võivad olla seotud sellega, et noored, ehk siis terved ja tugevad, on läinud paremat elu otsima, ning statistikat teevad väetid ja vaesed. Kui milleski esirinnas ollakse, siis helistamisega. Nimelt elavad kõige aktiivsemad mobiilikasutajad just Põlvamaal. Svetlana ütleb, et siin pole ka midagi imestada, sest ka Leevaku inimesed töötavad kes Soomes kes laeval ja neile tuleb lähedastel ju helistada.

„See on loomulik, et raha teenima minnakse. Eks tullakse ka tagasi, aga olen kuulnud, et kes ikka Soome on läinud, ega need tagasi taha tulla,“ räägib ta.

Svetlana leiab, et kes tööd ikka tahab teha, see leiab ka, aga teine asi on, mis raha eest ollakse nõus kainena rabama.

„Käegalöömist on eriti meeste puhul palju. Elan ise juba mitu aastat meheta. Nägin stressi ja käegalöömist ka oma abikaasa juures. Minu mees suri küll vähki, aga ausalt öeldes on paljud mehed valinud endale töökoha, kus vaadatakse käraka võtmisele läbi sõrmede. Nii mõnigi ei saa ja ei taha just selle pärast muule tööle minna. Aga varsti pole enam neidki mehi. Nooremad otsivad veel kuskil paremat tööd, aga nii mõnigi kesk- ja vanemaealine enam mitte,“ räägib ta.

Svetlana ütleb, et muidugi on seepärast kurb.„ Kurb on eriti selle pärast, et mehed, kelle peale võis vanasti kindel olla ja kelle õlale toetuda, vajavad nüüd ise abi. Andke andeks, aga eks nad sellepärast ka varem surevad. Nad ei hooli endast. Ise värvin ikka küüsi ja hoolitsen enda eest. Kuigi, ega siin väga neid küüsi kellelegi näidata ole,“ muigab ta.

ÜKSI: Marina mees lebab maamullas. Õnneks on tal toredad lapsed ja lapselapsed, kellega aega veeta. (Aldo Luud)

Svetlana tõdeb, et Eesti mehi ei saa kas siis käegalöömise või uhkuse tõttu kuidagi ka arsti juurde. Ka tema abikaasa läks arsti juurde viimasel hetkel. „Ka siis mängis veel kangelast ja kemoteraapiassegi oli nõus minema alles viimases lõpus. Jonnipunnid, ausalt, jonnipunnid. Mees oli surres ju ainult 49 aastane,“ ohkab ta.

Svetlana külakaaslane Marina räägib, et ega maa ikka päris tühi ka ole. Leevakul elab ka tema tütrepere.

„Aga seda nüüd kahjuks küll, et meie mehed on sageli elule käega löönud. Kui mees jääb töötuna koju, siis tema võtab seda palju valusamalt kui naisterahvas. Aga jah, ka minu abikaasa oli tüüpiline Eesti mees. Teate kui raske oli mul teda haiglasse saada. Lausa vägisi tirisin. Nüüd siis ei ole teda juba aasta enam meiega,“ räägib Marina.

Peaaegu tervelt elatud elu

Põlvamaal Ruusa külas elavad Heiki ja Rainer tõdevad, et mehed on ka sealkandis ikka päris põdurad.„Tegelikult on terve meie ühiskond põdur ja Põlvamaa meeste tervisehädasid tuleb hoopis sellest otsida. Kala hakkab peast mädanema, meil pole siin midagi teha. Viiesaja euro eest kuus leiab siin tööd küll, aga see ongi see, mida pakutakse. Osta autole kütus, maksa kommunaalmaksed, võta naine ja saa lapsed,“ ütleb Rainer.

Heiki on Soomes varem tööd rüganud, aga kodukanti naasnud..„Kõik pannakse maal kinni, lööme veel laudadega aknad ka kinni ja ongi kõik. Mina tulin ikka tagasi. Kui elaksin korteris, siis poleks tagasi tulnud, pere ja talu hoiavad siin kinni,“ räägib ta.

Paraku tunnistab ka keskealine Heiki, et tervis pole enam see, mis noorena ja tohtri juures tuleb ikka aeg-ajalt käia. Kas Põlvamaa mehed nüüd sotsiaalmajanduslike põhjuste tõttu nõnda põdurad on ja vara surema tikuvad, selles Heiki ja Rainer väga kindlad pole, sest surevad ju ka need, kes tilkagi ei joo ja head palka teenivad.

Ruusal elav Kaja kuulab meeste juttu ja võtab selle kokku ühe lausega: „Mitte viin ei murra Eesti mehi, vaid stress. Pigem on pits viina see, mis natukenegi stressi maha võtab.“

Heiki ütleb, et tema võtab küll vastavasse ikka jõudes eelpensioni välja. „Siis saab ehk mõne aasta peaaegu tervena elatud elu elada,“ muigab ta.

Põlvas elav Toomas tõdeb humoorikalt, et tal on kuidagi õnnestunud ikka viiekümne aastaseks ära elada.

„Neljakümne viieselt sain kaks infarkti ja puusaluu on tänaseks ära vahetatud. Aga liigun ja töötan täie rauaga. Lõppkokkuvõttes ikka iga asi võtab aastakese vähemaks, aga palju sõltub lisaks elusaatusele ka geenidest,“ räägib ta.

Räpinas elav 57aastane Ain on piisavalt terve, et tööl käia, kuid temagi tunnistab, et haigused kimbutavad.