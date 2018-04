Vahel ei ühti inimese arvamus endast sugugi reaalsusega. Hiljuti tehtud kaks uurimust, millest üks uuris eurooplaste arvamust nende tervislikust seisundist ja teine, mis mõõtis selle tegelikku taset, näitavad, et mõned rahvad kas üle- või alahindavad oma tervise seisukorda. Kas küproslased on üleliia enesekindlad ja bulgaarlased hüpohondrikud? Eestlased on igatahes realistid. EuroNews vahendab, et kaks kolmandikku Euroliidu ja Norra üle 16aastastest kodanikest peavad oma tervist kas heaks või väga heaks. Vähem kui kümnendik (8,8 protsenti) arvas, et tervis on kas halb või väga halb. Uuring viidi läbi 2016. aastal. Vastusevariandid olidki „väga hea“, „hea“, „keskmine“, „halb“ ja „väga halb“. Mehed andsid oma tervisele kõrgema hinnangu kui naised. Umbes 70 protsenti meestest tundis, et nende tervis oli kas hea või väga hea, naistest uskus seda 66 protsenti.

Mõned rahvad nagu maltalased ja bulgaarlased alahindavad seda, kui terved nad tegelikult on ja peavad end teenimatult väetiteks. Samas näiteks Küprose elanikud tunnevad end tervamana kui seda päriselt on.

End kõige tervemaks pidavate rahvaste TOP 5 on järgmine: Iirimaa, Küpros, Norra, Holland ja Rootsi. Iirlastest peavad end hea või väga hea tervise juures olevaks suisa 82 protsenti vastanutest. Rootsis näiteks kolmveerand ehk 75 protsenti. Eesti mahub nende riikide TOP 5e, mille elanikud end kõige haigemaks peavad. Kõige pessimistlikumalt on meelestatud horvaadid, neile järgnevad Leedu, Portugal, Läti ja viiendal kohal Eesti. Kuidas vastavad Euroopa elanike tunded oma tervise osas tegelikkusele? Rootslaste enesekindlus on tõepoolest õigustatud, Rootsi mehed on Euroopa terveimad, naised on teisel kohal. Malta, mille elanikud pidasid endid ise paremuselt kaheksanda kohe vääriliseks, on tegelikult Rootsiga samal tasemel, sugupooled on lihtsalt kohad vahetanud (naised esimesel, mehed teisel kohal). Mõnele võib tulla üllatusena Bulgaaria inimeste hea tervis, kuid nende naised on tervise poolest kolmandal ja mehed viiendal kohal. Bulgaarlased ise pidasid end ise lausa kõige haigemate rahvaste edetabeli 10. koha vääriliseks. Kõige tervemad mehed elavad Rootsis, Maltal, Norras, Islandil (mis pole EL riik ning esimeses uuringus ei osalenud) ja Bulgaarias. Kõige tervemad naised aga Maltal, Rootsis, Bulgaarias, Norras ja Iirimaal.