11. aprillist on avatud taotlusvoor eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste pakkumiseks. Euroopa sotsiaalfond toetab kohalikke omavalitsusi kokku 7 miljoni euroga. Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on kohalikel omavalitsustel hea võimalus avanevast voorust toetust taotleda abivajajatele vajalike teenuste osutamiseks. „Projektide käigus saab pakkuda näiteks koduhooldus- või tugiisikuteenust, käivitada päevahoiu või palgata isiklikud abistajad. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on muutunud ka taotlemistingimused lihtsamaks ja omavalitsustele sobivamaks,“ nendib Luide ja ootab omavalitsuste esindajaid infopäevadele, kus täpsemalt taotlemist tutvustatakse.