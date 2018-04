Valga haigla nõukogu teatas täna Tartu Ülikooli kliinikumis pressikonverentsil, et sünnitusosakond suletakse 1. juulist. Põlva haigla osakonna sulgemine lükati edasi 1. oktoobri peale. TÜ kliinikumi naistekliiniku juhataja Helle Karro kinnitas, et sünnitusosakonna sulgemine ei tähenda kindlasti kogu sünnitusabiteenuse lõpetamist. "Abi, mis on sagedamini vajatav, peab olema lähedal ja kättesaadav. Valgas jätkub kindlasti sünnituseelne jälgimine ja sünnitusjärgsed visiidid ja me loodame, et see teenus selles piirkonnas pigem paraneb. Avatakse ka uued tervisekeskused, kus tuleb ka ämmaemanda vastuvõtt," rääkis Karro. Helle Karro (Aldo Luud)

Sünnitusosakondade sulgemise vastu on mõlemas linnas toimunud proteste. Veel tänagi kõndisid Põlvamaa pered Eesti sünnitusosakondade kaitseks.

"Eelmisel aastal oli Valga maakonnas üle 200 sünnituse ja neist pooled liikusid Valga maakonnast ära. 51 protsenti kogu Valga maakonna kindlustatutest läks sünnitama Valga haiglasse," rääkis pressikonverentsil haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. Maivi Parv (vasakul) (Aldo Luud) Maivi Parve sõnul on Lõuna-Eestis praegu kolm haiglat, sealhulgas Põlva ja Valga, kus toimub vähem kui 300 sünnitust aastas, Eesti naistearstide seltsi hinnangul on aga teenuse arenguks vajalik vähemalt 400-500 juhtu aastas. Pressikonverents muutus tuliseks Kohtumine Tartu Ülikooli kliinikumi ruumides muutus küllaltki emotsionaalseks, kui Valga inimesi esindanud Tanel Valk väitis, et naised peavad seal koridorides sünnitama ja osakonnal on liiga palju tööd. "Sünnitavad koridorides, selleks mitte ettenähtud palatites," tõi ta välja. Valga inimesi esindanud Tanel Valk väitis, et naised peavad TÜ kliinikumis koridorides sünnitama ja osakonnal on liiga palju tööd. (Aldo Luud) "Meil on keskelt läbi ööpäevas 7-8 sünnitust, meil on valves neli ämmaemandat, sellest täiesti piisab. Ma pole kuulnud mitte ühestki sünnitusest, mis oleks toimunud koridoris," vastas talle Helle Karro. "Kõik see, mis puudutab, kuidas meil on nii kitsas ja koridoris sünnitatakse ja tormatakse ühe juurest teise juurde, ma arvan, et ülimalt rõhuvas enamuses on tegemist laimuga," sõnas Valga haigla nõukogu esimees Mart Einasto ja ütles, et Valk pole ilmselt oma fakte üle kontrollinud. Mart Einasto (Aldo Luud) Valki arvates võiks laimuna kõlada hoopis see, kui räägitakse, et Valgas pole piisavalt professionaalset abi. Helle Karro selgitas talle, et asi pole selles, et Valga kolleegid pole piisavalt professionaalsed, vaid paraku kahe arstiga aastaringselt sünnitusabi pole võimalik osutada. "Kui te tulete sellisel naljakal moel süüdistama Ülikooli kliinikumi, et me edastame teile vääraid andmeid, siis te vastute oma sõnade eest," ütles sõna sekka ka Ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktor Ago Kõrgvee pressikonverentsil lõpetuseks. Ago Kõrgvee (Aldo Luud) Märtsi keskel teatas haigekassa, et tänavu oktoobrist suletakse Põlva sünnitusosakond ja nõukogu heakskiidu korral ka Valga haigla sünnitusosakond.