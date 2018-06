Ehkki tänapäeval on poest kõike saada, tasuks oma toidulaua rikastamisse ka ise veidi panustada. Enda tarbeks toidutaimede kasvatamine on järjest populaarsemaks muutunud ja selleks ei pea omama sugugi suurt maalappi – piisab terrassist, rõdust või isegi aknalauast.

Kusjuures tubane aknalaua-aiandus on kohati vaata et kasulikumgi, sest temperatuur on seal aasta ringi paljude köögiviljataimede kasvatamiseks soodne. Lisaks toidulaua rikastamisele pakub maitsekalt kokkuseatud aknalaua-tarbeaed ka silmailu.

Ise endale söögikraami kasvatamisel on veel see eelis, et teame, mida sööme – millises mullas on taimed kasvanud ja millise väetisega on neid turgutatud. Samuti saame olla kindlad, et söögikraam ei sisalda taimekaitsevahendite jääke. See viimane on vast kõige olulisem pluss, mis omakasvatatud toidutaimede tarbimisel välja võib tuua.

Kuidas alustada?

Tubase aknalaua-aedniku aastaring algab tavaliselt idandite ja noorte võrsete kasvatamisega. Idandamine ja noorte võrsete kasvatamine on imelihtne ja sellega saab igaüks hakkama. Aiakeskused pakuvad suures valikus spetsiaalselt idandamiseks mõeldud seemneid. Müügilt leiab lutserni (alfaalfa), mungoa, sojaoa, läätse, lambaläätse, ristiku, porru, sibula, rukola, vesikressi, rõika, sinepi, punase kapsa, brokkoli, seesami, päevalille, nisu, tatra jt seemneid aga ka erinevaid seemnesegusid. Samuti saab osta idandamiseks sobilikke nõusid.

Värsked idandid sisaldavad suures koguses vitamiine, mikroelemente, tervisele kasulikke fermente, süsivesikuid, valke ja aminohappeid.

Värsked idandid sisaldavad suures koguses vitamiine

NB! Idandada ei tohiks taimekasvatuseks mõeldud seemneid, need võivad olla kemikaalidega töödeldud. Samuti ei kõlba süüa kartuli-idud ja tomati noored võrsed. Aedoa ja põldoa idandid tuleb enne tarvitamist kuumtöödelda, sest toorelt on nad mürgised.

Idandamine toimub ilma mullata, kuid võrsete kasvatamiseks peaks seemned siiski mulda külvama. Suuremate seemnete puhul saab saaki kiiremini, kui neid enne külvi eelidandada. Võrsete kasvatamine on nagu tavaline taimekasvatus, tuleb jälgida, et külvid ei kuivaks või liigse niiskuse käes ei vaevleks. Söögikraami saab neist näpistada pikema aja jooksul.

Suhkruherned sobivad võrsete ja noorte lehtede kasvatamiseks

Ka võrsete kasvatamiseks on müügil spetsiaalsed seemnepakid ja tihti on neil märge kas „Baby Leaf“ või „Cut & Come“.

Muidugi saab noori taimi kasvatatda ka tavalisest seemnepakkide seemnetest, siis peab aga taimeliike natuke rohkem ise tundma. Võrsete ja noorte lehtede kasvatamiseks sobivad suhkruherned aga ka nn tavalised rohelised herned, aedsalatid, vesikress, allikkress, päevalilled, põld-võõrkapsas ehk rukola, rõigas, sinep, basiilik ja ka kõik teraviljad.

Külvata ise või osta taimed?

Paljude toidu- ja maitsetaimede seemnest kasvatamine on pikaajaline protsess ja selleks, et aknalaud hakkaks veidi kiiremini väikest miniaeda meenutama, võib selle kokku istutada ka noortaimedest või ettekasvatatud köögiviljataimedest.

Erinevad maitsetaimed rikastavad toidulauda

Noortaimed on enamjaolt pistikuna paljundatud pisitaimed, mis tuleks esimesel võimalusel suuremasse potti ümber istutada. Noortaimede puhul on tavaliselt tegu ampli- või maitsetaimedega ja nende valik on aiapoodides väga lai. Maitsetaimedest saab soetada erinevaid münte, melissi, tüümiani jne, aga mõnikord ka pisut eksootilisemaid tegelasi nagu sidrunheina, kuumaasikaid ja füüsalit. Ettekasvatatud salati- ja köögiviljataimede valik on samuti aiaärides suur – erinevad salatid, rukola, sinep, murulauk, petersell, lisaks ka tomati-, kurgi, kabatsoki ja kõrvitsataimi. Ehkki nn potisalateid saab ka toidupoodidest osta, on sealsed taimed koduseks edasikasvatuseks tihti liialt suured ja veidi räsitud ning seetõttu tasuks parima tulemuse saamiseks taimed aiapoest soetada. Öko-usku aednikudki leiavad aiapoest laia valiku ökoloogiliselt kasvatatud köögiviljataimi.

Kevadel võiksid roheliste pealsete kasvatamise eesmärgil käiku minna ka kõik kasvama kippuvad sibulad ja küüslaugud.

Värske sibula kasvatamine on lihtne

Ausalt öeldes on aknalaua-aiandus tänapäeval väga nauditav tegevus, eriti kui sellesse terve pere kaasa haarata. Müügil on aiandustarbeid igale maitsele: mugavates väikepakendites muldasid, erinevaid istutusnõusid ja -tarvikuid, seemneid, noortaimi ja muid vajalikke vahendeid.

