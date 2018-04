Viimase uuringu järgi kasutab üks viiest naisest aluspesu vähemalt kaks korda, et püksikud alles seejärel masinasse pessu visata. 70 protsenti meist ei vaheta oma voodilinu iga nädal, kuigi õige oleks. Kui vähe me tegelikult puhtusest ja hügieenist hoolime?! Keskmiselt kannavad naised oma rinnahoidjat viis korda, et see siis pessu jõuaks, kirjutab The Sun. Viis protsenti kannab rinnahoidjat suisa 10 korda. Üks naine kaheksast heidab rinnahoidja pessu alles siis, kui sel silmaga nähtavad mustuse märgid küljes on. Vuih! Inimestena higistame igal öösel ja eraldame vana nahka, kuid isegi see ei kõiguta meid puhtust rohkem hoidma.

Elu on nii kiireks läinud, et inimesed on puhtuse ja hügieeni jaoks liialt hõivatud. Nii tekivad tulevastel põlvedel väga valed hügieeniharjumused.

Ühe koristusfirma väitel on põhjuseks ka see, et me lihtsalt ei oska enam õigesti kodu koristada ja puhtust hoida. Kaks naist paljastavad oma kõige mustema saladuse... "Pessu kaks korda kuus" 46-aastane Clare on üksikema, kes käib nädalas vaid kaks korda end pesemas. Talle tundub, et puhtuse ei ole justkui vaeva enam väärt. Korra nädalas küürib ta maja kolm tundi. Rohkem ta pingutamisel mõtet ei näe, sest lapsed ajavad ikka midagi sassi. Ka endale ei pööra ta suuremat tähelepanu. End peseb ta ehk kaks korda nädalas, pead kõigest korra. "Linu ei pese, vaid ostan uued" 25-aastane Sophie tunnistab, et ei viitsi rinnahoidjaid pesta. Ta teeb seda vaid korra kuus. Ja üldiselt ka siis, kui tunneb juba ebameeldivat lõhna või näeb, et rinnahoidja must on. Ka voodilinad saavad pessu korra kuus, kui neil veab. Sageli ostab naine mustade asemele pigem uued voodilinad.