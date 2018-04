Lääne-Virumaal elav kolmeliikmeline perekond oli end naelutanud „Eesti laulu“ finaalkontserti vaatamisele, kui 4aastasel tüdruk hakkas kurtma peavalu üle, mis ei andnud kuidagi järele. Kui lõpuks jõuti perearsti juurest Tartu ülikooli kliinikumi, lõi diagnoos vanemad pahviks.

„Lapsevanemana saad ju kohe aru, et lapse nutul ja nutul on vahe,“ meenutas tüdruku ema „Eesti laulu“ finaalkontserdi õhtut. Järgmisel päeval kurtis tüdrukutirts jõuetuse üle, suutmata tõsta moosipurkigi. Kui perekond lõpuks Tartu ülikooli kliinikumi jõudis, said arstid teha kaks järeldust: tüdrukul on peas veresoon lõhkenud või on tal insult.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.