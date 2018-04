Mõned inimesed magavad justkui piisavalt, kuid neile on sellest ikka vähe. Nad ei puhka välja ja on väsinud. Kui inimene magab pidevalt 10 tundi ja rohkem, kuid pole ikka puhanud, siis tuleks murega pöörduda arsti poole.

Me kõik teame seda tunnet, mil oled väsinud ega suuda midagi teha, kirjutab The Sun, lisades, et sageli kipuvad inimesed sellisel hetkel kohvist abi otsima.

Enamasti süüdistame siis oma kiiret elustiili, sest ega pole kerge tööd, pereelu ja sotsiaalelu ühendada. Võibolla on aga väsimus ja pidev unevajadus märk millestki tõsisemast?