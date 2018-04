Seltskonnakülgedeltki tuntud toitumisnõustaja Vivika Oolo võttis pärast Eesti Ekspressi pöördumist oma veebiküljelt maha foto diplomist, millega ta justkui tõestas kuulumist maailmatasemele.

Internetiküljel toitumine.eu esitles ta paberit, mis väitis, et Vivika Virve (Oolo endine nimi) pälvis 1. jaanuaril 2010 Kanada ühingult World Board of Natural ­Medicine sertifikaadi, et tal on piisavalt haridust ja kogemusi olemaks pädev toitumisnõustaja (Registered Nutritional Medicine Practitioner).

Kuid diplomil oli kribukirjas märkus, et sertifikaat kehtib vaid siis, kui seda on uuendatud. Uuendamise kleeps aga puudus.

Veelgi enam: kui Ekspress Oolo diplomi asjus Kanadasse pöördus, vastas dr ­Sheila McKenzie sealt, et ühing polegi sellist paberit talle väljastanud!

