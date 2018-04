Tallinnas ja Ida-Virumaal küsitletud 37 naise lugudest tulid välja juhtumid, kuidas politsei, arstid ja ametnikud rikuvad pidevalt uimastisõltuvuse küüsi langenud naiste õigusi.

Üks 26-aastane naine rääkis Eesti Päevalehele, et talle pakuti metadoonravi rehabilitatsiooni, kuid selle vastuvõtmisel oleks ta pidanud enda lapse lastekodusse andma.

„Ma teadsin, et ei loobu enda tütrest kunagi. Ma ei anna teda kellelegi. Ja ma ütlesin, et ma ei lähe mingisse rehabilitatsiooni, sest mu laps on mulle kallim, ma ei lase teda lastekodusse panna.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.