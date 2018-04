Spetsialistid on veendunud, et sinu aluspesu eelistused võivad mõjutada sinu tervist. Kas armastad kanda puuvillast aluspesu või seksikaid stringe? Kas see valik võib su tervist väga oluliselt mõjutada!

Naistearst Octavia Cannon soovitab mõningaid väikeseid muudatusi, mis võivad sind päästa jubedast ja ebameeldivast infektsioonist, kirjutab The Sun.

Kuus lihtsat reeglit...