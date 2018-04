Kuigi paljud inimesed usuvad, et intiimpiirkonna raseerimine on parim valik ja kõige hügieenilisem, siis ei pruugi see nii olla. Tegelikult võib põhjustada ka mitmeid probleeme.

Osad ei hooli nende ihul kasvavatest karvadest, kuid teised suisa ei kannata neid oma ihul, kirjutab portaal The Sun.

Ka arstid on hoiatanud, et intiimpiirkonna raseerimine võib suurendada riski haigestuda suguhaigustesse. Ometigi ei hooli sellest hoiatusest suur hulk naisi.