Masturbeerimine on asi, mida meist enamik teeb, kuid avalikult sellest ei räägi. Me ehk ei julge tunnistada, aga masturbeerimine on meie tervisele oluline ja vajalik. Suhteekspert Wendy Strgar selgitab, et eneserahuldamine on oluline, et saaksime olla tervislikus suhtes oma partneriga, kirjutab portaal Health.com. Seksinõustajad nimetavad eneserahuldamist suisa seksi nurgakiviks.