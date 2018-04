Oled korralisel vastuvõtul oma günekoloogi juures, kuid tunned end ebamugavalt. See on normaalne, kuid sageli pole selleks põhjust. Kas ta märkab, et oled raseerimata? Sul hakkasid ootamatult päevad- mis nüüd saab?!

Günekoloogi ei huvita ega mõjuta üldse see, kas sinu häbe on raseeritud, vahatatud või täiesti naturaalne ja puutumata.

Günekoloogi ei takista ega hirmuta tema töös see, kui naine läheb vastuvõtule ajal, mil tal on menstruatsioon.

Sünnitusplaan on sinu arsti arvates hea idee, kuid ta tahab, et arvestaksid asjaoluga, et loodusel võivad olla omad plaanid. Alati ei saa patsiendi sünnitusplaani kasutada, sest vaja võib minna teistsugust lähenemist, et tagada sündiva lapse heaolu.