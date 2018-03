Onkoloogide jaoks on India huvitav riik. Ühest küljest esineb seal vähki palju vähem kui lääneriikides - vähemalt praegu. Kuid põdejate ja surijate seas on näha soolist erisust, kirjutab BBC.

Miks indialased väga palju vähki ei põe, on suuresti seletatav eaga, aga võimalik, et ka mõnedes piirkondades halval tasemel arstiabiga. Vähk on reeglina siiski ennekõike vanemate inimeste haigus, India elanikkond on aga noor ning väga paljud lapsed ja noorukid ei jõua muudel põhjustel sellesse ikkagi, et nende kehas vähirakud levima hakkaksid. Ka on neil vähestel, kes vähki haigestuvad, üldiselt üsna väikesed šansid kaua elada. Kaks kolmandikku vähipatsiente sureb vähem kui viis aastat pärast diagnoosi saamist.

India on omapärane selle poolest, et absoluutselt kogu ülejäänud maailmas on vähipõdejate seas mehi rohkem kui naisi, keskmiselt 25 protsenti rohkem.