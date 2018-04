Tahad kaalust maha võtta ja oled toekamad söögid vahetanud salatite vastu. Kergemad eined, et kergemale elule vastu minna. Idee on hea, aga sageli me unustame ära, et kõik maitsev, mida salatile lisame - see annab kaloreid!

Kui sulle meeldib Caesari salat, siis võid end tahtmatult petta, sest lisaks tervislikule on salatis kaloririkas kaste, hoiatab portaal prevention.com.

Millest tasuks hoiduda, kui tahad kilosid kaotada ja salatit süüa?