Oled dieedil, kuid kaal ei taha langeda. Pigem tundub sulle, et mõni kilo on nagu lisaks tulnud. Mis sa valesti teed?

Sageli asuvad inimesed joogijanu asemel sööma. Tume uriin viitab, et sul on vedelikupuudus.

2. Jätad hommikueine vahele

Paljud ei tunne hommikul isu, kuid abi oleks kasvõi smuuti tarbimisest.

3. Jõllitad külmikut

Kui kipud külmiku juurde ja selle ust liialt sageli avama, siis võid snäkkidega oma puusadele lisasentimeetreid tuua. Igavus ja stress ei tohiks saada põhjuseks, miks sa külmiku juurde tõttad.

4. Halb uni

Kui ärkad väsinuna, siis oleks õige aeg rutiinid oma argipäevas paika saada. Enne uinumist ära piilu enam nutitelefoni ega vaata televiisorit.

5. Kaalud end päeval suisa mitu korda

Algajate tavaline viga. Ootused on suured, kuid muutused ei toimu nii kiiresti. Korrast või kahest nädalas täiesti piisab, et kaalule ronida. Ja ära unusta, et pigem mingu aega kauem, kuid olgu püsivad tulemused!

6. Sööd liiga hilja õhtul