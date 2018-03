Sõber rääkis Õhtulehele, et praegu oleme riikliku vaktsineerimisega hõlmatusega siiski 90% lähedal ehk veel suhteliselt heal tasemel, kuigi madalamal WHO soovituslikust eesmärgist (95%). Nõunik lisab, et mida rohkem hõlmatus langeb, seda suurema tõenäosusega hakkavad praeguste lapsevanemate poolt ehk juba unustatud haigused uuesti levima.

Tänane Eesti Ekspressi artikkel jahmatas statistikaga, mille järgi ei pea suur osa Tallinna perearstikeskustest kinni WHO (maailma terviseorganisatsiooni) soovitusest vaktsineerida vähemalt 95% lastest. Arstil pole õigust last vaktsineerida, kui vanem vastu on. Vaktsineerimisvastaste hulk ongi tõusuteel ning mitmel pool Euroopas on tagasi haigused (nt leetrid), mis vahepeal tänu vaktsineerimisele juba kadunud olid.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber nendib, et langustrendis olev vaktsineerimine on tõepoolest muret tekitav.

Sotsiaalministeerium on kindlasti vaktsineerimise poolt

Nõunik jätkab, et sotsiaalministeerium loomulikult toetab vaktsineerimist. On näha, et inimeste teadlikkuse tõstmisega on vaja järjest enam ning süstemaatiliselt tegeleda.

"Riigipoolne teavitustöö mängib lapsevanemate ja üldsuse vaktsineerimisalase teadlikkuse tõstmisel olulist rolli, kuid väga oluline roll on ka tervishoiutöötajatel, kes vaktsineerimisi tehes patsiendiga vahetult kokku puutuvad," märgib Sõber ja lisab, et arstidel on võimalik isiklikult inimesele vaktsineerimise vajalikkust selgitada ja ka küsimustele vastata.

Lapse õigusi ei tohi kahjustada

Vaktsineerimine on osa tervishoiusüsteemist ning tervishoiuteenuseid pakutakse Eestis vabatahtlikkuse alusel-inimese enda nõusolekul. Võimalike sundmeetmete kaalumisel tuleb Sõbra sõnul kindlasti silmas pidada, et lapse õigusi täiendavalt ei riivataks ega kahjustataks – vaktsineerimata jätmisel on laps juba ilma jäetud kaitsest mitmete nakkushaiguste vastu.

Nõunik lisab, et Euroopa riikides, kus vaktsineerimine on kohustuslik, ei ole vaktsineerimistega kaetus kuidagi moodi kõrgem võrrelduna riikidega, kus see on vabatahtlik. Seega, kas vaktsineerimine on kohustuslik või vabatahtlik, ei ole määrav hea vaktsineerimisega kaetuse saavutamisel.