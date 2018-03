Filippova nendib Õhtulehele, et vaktsineerima on hakatud vähem nii Eesti kui ka mujal Euroopas ja kogu maailmas.

Tänane Eesti Ekspressi artikkel jahmatas statistikaga, mille järgi ei pea suur osa Tallinna perearstikeskustest kinni WHO (maailma terviseorganisatsiooni) soovitusest vaktsineerida vähemalt 95% lastest. Arstil pole õigust last vaktsineerida, kui vanem vastu on. Vaktsineerimisvastaste hulk ongi tõusuteel ning mitmel pool Euroopas on tagasi haigused (nt leetrid), mis vahepeal tänu vaktsineerimisele juba kadunud olid.

"Eesti on avatud riik ja nii on ka meil pisitasa kasvanud nende lastevanemate osa, kes kas lükkavad vaktsineerimisi edasi või loobuvad sootuks. Vaatamata sellele, et hõlmatus vaktsineerimisega on Eestis viimastel aastatel pisitasa langenud, on see veel endiselt kõrgel tasemel ja tänu sellele on Eestis jätkuvalt rahulik epidemioloogiline olukord," kinnitab peaspetsialist, et praegu olukord veel kriitiline ei ole.

Kuid nendes riikides, kus hõlmatus immuniseerimisega on langenud madalamale tasemele või on olemas ühes piirkonnas elavaid vaktsineerimata inimeste rühmi, esineb vaktsiinvälditavate nakkushaiguste puhanguid. Näiteks ajavahemikul 1.01.2017 kuni 5.02.2018 registreeriti EU/EEA (EU- Euroopa liit, EEA- Euroopa majanduspiirkond S. R.) riikides 37 leetrite surmajuhtu: Rumeenias (26), Itaalias (4), Kreekas (2), Bulgaarias (1), Saksamaal (1), Portugalis (1), Prantsusmaal (1) ja Hispaanias (1). ECDC andmetel registreeriti 2018. aasta jaanuaris EU/EEA riikides 1073 leetrite haigusjuhtu. Kreekas ja Prantsusmaal on täheldatud kõige suurem haigestumise tõus.

Selgitustööd tehakse vastavalt võimalustele

Filippova kinnitab, et vaktsineerimisteemaline selgitustöö on olnud pidev vastavalt võimalustele ja võimekustele.

"Nii näiteks on loodud tõenduspõhine infokanal vaktsineerimise teema kohta, vaktsineeri.ee veebileht. Oleme aidanud tervishoiutöötajaid vaktsineerimise teemalisel kommunikatsiooni parandamisel lastevanematega, koostanud infomaterjale tervishoiutöötajatele, lastevanematele, avaldanud ülevaateid nakkushaiguste olukordadest. Sotsiaalministeeriumil on olnud koostöölepe Tartu ülikooli tudengitega, kes on viinud läbi vaktsineerimisteemalisi koolitusi perekoolides, Terviseamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga on korraldanud koolitusi ja infopäevi tervishoiutöötajatele ja nii edasi," loetleb peaspetsialist.

Selle poolaasta tähelepanu on Filippova sõnutsi keskendunud ennekõike HPV-vaktsineerimisele kui riikliku immuniseerimiskava värskemaile võimalusele. Plaanis on uuendada vaktsineeri.ee leht, uuendada vaktsineerimisteemaline äpp ja võtta see kasutusele.

Enamikus riikides on vaktsineerimine vabatahtlik

Karmimate meetmete rakendamisega tuleb Filippova meelest olla äärmiselt ettevaatlik ning see vajadus väga hästi eelnevalt läbi mõelda. Olgugi, et vaktsineerimine on vaktsiinvälditavate nakkushaiguste leviku, puhangute ja epideemiate ärahoidmiseks väga efektiivne viis ning tegu on nii ühiskonna kui ka üksikisiku huvides ja hüvanguks korraldatud tegevusega, on vaktsineerimine Eestis vabatahtlik. Laste puhul otsustab vaktsineerimise üle lapse seaduslik esindaja ehk reeglina lapsevanem.

"Enamikus maailma riikides on vaktsineerimine vabatahtlik, seda ka kõige eeskujulikuma vaktsineerimise hõlmatusega riikides (nt Soome)," täpsustab Filippova.

Parim võimalus kohustusliku vaktsineerimise mõju hindamiseks on naise sõnul populatsioonide pikaajaline jälgimine. Näiteks kaotati 2008. aastal Veneto maakonnas Itaalias kõik kohustuslikud vaktsineerimised. Uuring, mis viidi läbi 2010. aastal ning milles hinnati 2008. aastal sündinud laste hõlmatust vaktsineerimisega nende vaktsiinide osas, mis olid varasemalt kohustuslikud näitas, et hõlmatus oli kergelt langenud. Seejuures oli hõlmatus üle 95% ning seega vastas immuniseerimiskava eesmärkidele. Sarnaste kogemuste pikaajaline jälgimine võib anda väärtuslikku informatsiooni kohustusliku vaktsineerimise kohta.

Riigid, mille immuniseerimiskavas on nii kohustuslikud kui vabatahtlikud vaktsineerimised, on Filippova kinnitusel saavutanud vabatahtlike vaktsineerimistega väga kõrge hõlmatuse (läkaköha, leetrite ning B-hepatiidi vastased vaktsineerimised).