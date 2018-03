Merilind meenutab, et kui aasta või paar tagasi kerkis esile gripivaktsiinide teema, arvasid paljud skeptikud, et ravimifirmad tahavad inimestele mingit mürki sisse süstida.

Tänane Eesti Ekspressi artikkel jahmatas statistikaga, mille järgi ei pea suur osa Tallinna perearstikeskustest kinni WHO (maailma terviseorganisatsiooni) soovitusest vaktsineerida vähemalt 95% lastest. Arstil pole õigust last vaktsineerida, kui vanem sellele vastu on. Vaktsineerimisvastaste hulk ongi tõusuteel ning mitmel pool Euroopas on tagasi haigused (nt leetrid), mis vahepeal olid tänu vaktsineerimisele juba kadunud.

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige ja Meditiimi perearst Eero Merilind leiab, et riik peaks uute vaktsiinide kasutusele tulles nende kohta rohkem teavitustööd tegema. Vastasel juhul on hõlbus tekkima valearusaam, nagu oleks mõni uus vaktsiin vaid ravimifirmast pärinev mürk.

Käesolevast aastast on riiklikku vaktsineerimiskavasse lisatud HPV-vaktsiin, mis peaks vähendama noorte naiste riski surra emakakaelavähki. Merilinnu sõnul oleks sellegi vaktsiini kasutuselevõtuga tarvis suuremat riigipoolset teavitustööd. Keegi peaks inimestele selgitama, miks see vaktsiin kavasse lisati ning kuidas on vähihaigestumus vähenenud neis riikides, kus HPV-vaktsiin juba aastaid riiklikus vaktsineerimiskavas sees on olnud. Merilinnu meelest peaks selgitustöö olema terviseameti rida.

"Praegu on see perearstide õlgadele pandud, aga meie töö on niigi pingeline," lisab Merilind.

Sundmeetmed jäägu eelmisesse sajandisse

Eestis pole vaktsineerimine kohustuslik. Merilinnu sõnul on mõistagi olemas ka selliseid riike, kus inimestel on kohustus riigi tervishoiupoliitikaga kaasa minna. Merilind leiab, et sanktsioneerimise asemel peaks siiski inimestele info paremini kättesaadavamaks tegema.

"Küsimus on selles, palju riik inimese ellu peab sekkuma. Mulle tundub, et käsud ja keelud Eesti vabariigis väga ei toimi, need jäid rohkem eelmise riigikorra aega. Hakata kelleltki juhilube ära võtma või last mitte kooli lubada – see oleks liiga ränk sekkumine. Samas tervisenäitajad võibolla paraneksid. Eks seal on plusse ja miinuseid," mõtiskleb arst.

Sageli kipuvad inimesed Merilinnu sõnul arvama, et neid haigus ei taba. Kuid kui üha suurem hulk inimesi on vaktsineerimata, hakkavad levima ka seni varjusurmas olnud haigused.