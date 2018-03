1. Vabane ülekaalust.

2. Vähenda tarbitavaid kaloreid.

3. Suhtle ja ole sotsiaalne. Üksikuks jäämine ja sõpradest eemale hoidmine ei ole südamele samuti sobiv valik.

4. Nõuad endalt trennis liialt palju või liialt vähe.

5. Stress. Selle eest ei ole pääsu, sest see on osa meie elust. Siiski on vahe, kas oskad sellega toime tulla või mitte. Kas tunned, mil on aeg vaja maha võtta? Oskad lõõgastuda? See on su südamele väga oluline!