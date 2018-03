Tänane Eesti Ekspressi artikkel jahmatas statistikaga, mille järgi ei pea suur osa Tallinna perearstikeskustest kinni WHO (maailma terviseorganisatsiooni) soovitusest vaktsineerida vähemalt 95% lastest. Arstil pole õigust last vaktsineerida, kui vanem vastu on. Vaktsineerimisvastaste hulk ongi tõusuteel ning mitmel pool Euroopas on tagasi haigused (nt leetrid), mis vahepeal tänu vaktsineerimisele juba kadunud olid.

"Oht seisneb selles, et oma lapse vaktsineerimata jättes seavad tema vanemad ohtu kõigi teiste vanemate lapsed," seletab poliitik.

Vaktsineerimise kasulikkuse teemal selgitustöö tegemine pole Vassiljevi hinnangul liberaalses riigis kuigi lihtne.

"Kui seisukohad on võrdsed, ei ole võimalik meedias selgitada, et nõidu ei tasu uskuda; et heteroseksuaalne perekond on parem; et maakera on ümmargune jne. Ikka antakse sõna mõlemale poolele. Nii see maailm hukka lähebki, liberaalselt ja demokraatlikult," arvab poliitik.

Sundmeetmetesse ei usu

Sundmeetmetesse, nagu vaktsineerimata laste mitte kooli lubamine võib nende vanematelt juhilubade äravõtmine, Vassiljev ei usu.

"Sunniviisiliselt ei tee kedagi targaks. Mida rohkem sundi, seda rohkem vastupanu - see on loodusseadus. Hakatakse lapsi peitma ja kasvõi koolist kõrvale hiilima. Vaktsineerimisvastane tegutseb ju kindlas usus, et päästab oma lapse elu ja tervist, ning arusaadav, et teeb selleks kõik, vahendeid valimata. Kui seda mõista, siis ei trahvimine, juhilubade äravõtmine ega isegi vangipanek siin ei aita," usub poliitik.

Ainus võimalus veenda inimesi oma lapsi vaktsineerima on Vassiljevi sõnul siiski selgitustöö.