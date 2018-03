Mullu novembri esimestel päevadel hakkas Tallinna eliitkooli 4. klassi kümneaastasel õpilasel pärast kehalise kasvatuse tundi halb ja klassivend oli jooksnud klassijuhatajalt abi otsima, too oli kohale tulnud ja viinud lapse arstikabinetti, kus aga sel päeval kedagi ei olnud.

Koolipsühholoog Annika Vau andis lapsele täita ankeedi, milles tuli vastustele ristikesi märkida. „Tütar rääkis, et üks küsimus oli: kas sul esineb niisugust „paha-olla-tunnet” (peapööritus, minestustunne) sageli?” selgitas ema.

Laps kinnitas ajakirjanikule, et psühholoog tundus talle väga pinges olevat, keeras ukse lukku ja nõudis pärast testi tegemist, et ema tuleks kooli.

„Psühholoog teatas, et minu lapse vaimse tervisega on lood väga halvasti ja ta tuleb kiiremas korras psühhiaatri juurde saata. Ta seletas, et minestuslähedased hood tekivad tavaliselt tunduvalt vanematel inimestel, mitte juba nii noortel, mis näitab, et lapse vaimse tervisega on väga, väga suured probleemid, et ta on viidud depressiooni viimase piirini,” meenutas ema psühholoogi juttu.

