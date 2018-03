Eestis kukub enda aastas surnuks ligi 100 inimest, kukkumisel vigasaanute ravimine maksab riigile üle 20 miljoni euro, kuid päästeamet usub, et korraliku ennetustööga võiks kahjusid oluliselt vähendada.

Kui 2014. aastal õnnetussurmade põhjuseid kaardistati selgus, et kolmandik ennast surnuks kukkunud inimestest olid alkoholijoobes ning kukkumisel surevad kõige enam hilises keskeas mehed ja üle 85aastased naised ning viga saavad kõige rohkem varases teismeeas poisid ja tüdrukud, vahendas ERRi uudisportaal.

"Me võib-olla teame natuke paremini, kes kukuvad, kus ja mis asjaoludel, aga tõepoolest, siiani ei ole me riiklikult midagi väga süsteemselt veel teinud, et neid kukkumisi ennetada," märkis sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Reiter.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul külastavad päästeametnikud igal aastal üle 20 000 kodu selleks, et nendes kodudes hinnata ja anda nõu tuleohutuslikest aspektidest lähtuvalt: "Kui me juba nende inimeste juures oleme, miks me siis ei võiks pöörata nende tähelepanu ka kukkumisohtlikele aspektidele ja me hoiaksime selle tagajärjel ära ka väga paljud surmad ja kindlasti ka väga palju vigastusi," märkis Suurkivi.

Päästeamet usub, et kui nüüd tööle hakata, sureks Eestis kolme aasta pärast viisteist inimest vähem, ravi vajaks 6000 inimest vähem ja riik hoiaks olulise summa ravikuludelt kokku.